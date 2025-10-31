Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE tendiert am Freitagmittag schwächer

Nemetschek SE im Blick

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Nemetschek SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 100,60 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie musste um 11:38 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 100,60 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Nemetschek SE-Aktie bei 100,50 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 101,30 EUR. Der Tagesumsatz der Nemetschek SE-Aktie belief sich zuletzt auf 5.685 Aktien.

Am 11.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 138,50 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nemetschek SE-Aktie somit 27,36 Prozent niedriger. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 88,90 EUR. Der derzeitige Kurs der Nemetschek SE-Aktie liegt somit 13,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR an Nemetschek SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,619 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 127,06 EUR je Nemetschek SE-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nemetschek SE am 31.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,45 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nemetschek SE ein EPS von 0,36 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 27,38 Prozent auf 290,03 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 227,69 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2025 erfolgen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Nemetschek SE-Gewinn in Höhe von 1,89 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

TecDAX-Wert Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Nemetschek SE-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

TecDAX-Wert Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nemetschek SE-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Erste Schätzungen: Nemetschek SE stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor