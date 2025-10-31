Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE verzeichnet am Freitagnachmittag Verluste

So bewegt sich Nemetschek SE

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Nemetschek SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 100,50 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 100,50 EUR. Im Tief verlor die Nemetschek SE-Aktie bis auf 100,30 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 101,30 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Nemetschek SE-Aktien beläuft sich auf 14.603 Stück.

Bei 138,50 EUR erreichte der Titel am 11.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nemetschek SE-Aktie mit einem Kursplus von 37,81 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 88,90 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nemetschek SE-Aktie 13,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,619 EUR. Im Vorjahr erhielten Nemetschek SE-Aktionäre 0,550 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 127,06 EUR je Nemetschek SE-Aktie aus.

Am 31.07.2025 hat Nemetschek SE die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,45 EUR, nach 0,36 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 27,38 Prozent auf 290,03 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 227,69 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 04.11.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,89 EUR je Aktie belaufen.

