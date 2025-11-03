DAX24.232 +1,1%Est505.702 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,76 -0,9%Nas23.725 +0,6%Bitcoin93.665 -2,4%Euro1,1515 -0,2%Öl64,62 -0,7%Gold4.006 +0,1%
Aktienkurs im Fokus

Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Montagmittag gefragt

03.11.25 12:05 Uhr
Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Montagmittag gefragt

Die Aktie von Nemetschek SE zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Nemetschek SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 100,30 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nemetschek SE
100,80 EUR 0,30 EUR 0,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Nemetschek SE konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 100,30 EUR. In der Spitze gewann die Nemetschek SE-Aktie bis auf 100,30 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 100,10 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 30.849 Nemetschek SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 11.08.2025 auf bis zu 138,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 38,09 Prozent Plus fehlen der Nemetschek SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 88,90 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Mit Abgaben von 11,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nemetschek SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,620 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 127,06 EUR je Nemetschek SE-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Nemetschek SE am 31.07.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,45 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,36 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Nemetschek SE 290,03 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 27,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 227,69 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Nemetschek SE am 04.11.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Nemetschek SE-Gewinn in Höhe von 1,89 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

Analysen zu Nemetschek SE

DatumRatingAnalyst
16.10.2025Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
03.10.2025Nemetschek SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.10.2025Nemetschek SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
25.09.2025Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
23.09.2025Nemetschek SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
