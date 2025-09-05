Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE zeigt sich am Mittag gestärkt

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Nemetschek SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 115,10 EUR.

Das Papier von Nemetschek SE legte um 11:37 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 115,10 EUR. In der Spitze gewann die Nemetschek SE-Aktie bis auf 116,10 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 115,70 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 4.935 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Am 11.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 138,50 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nemetschek SE-Aktie somit 16,90 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.09.2024 (86,60 EUR). Der aktuelle Kurs der Nemetschek SE-Aktie ist somit 24,76 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Nemetschek SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,550 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,621 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 122,39 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Nemetschek SE am 31.07.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,45 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Nemetschek SE 290,03 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 27,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 227,69 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 05.11.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Nemetschek SE rechnen Experten am 22.10.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,89 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

Nemetschek-Aktie höher: Nemetschek kauft US-Unternehmen Firmus AI

TecDAX-Titel Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nemetschek SE von vor 5 Jahren abgeworfen

So schätzen die Analysten die Zukunft der Nemetschek SE-Aktie ein