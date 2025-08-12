Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Nemetschek SE im Fokus

Die Aktie von Nemetschek SE hat am Mittwochnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Nemetschek SE-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 121,90 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Nemetschek SE-Aktie um 15:50 Uhr im XETRA-Handel bei 121,90 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Nemetschek SE-Aktie bei 124,90 EUR. In der Spitze büßte die Nemetschek SE-Aktie bis auf 121,70 EUR ein. Bei 122,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 85.407 Nemetschek SE-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 138,50 EUR erreichte der Titel am 11.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nemetschek SE-Aktie mit einem Kursplus von 13,62 Prozent wieder erreichen. Am 14.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 86,30 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nemetschek SE-Aktie derzeit noch 29,20 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Nemetschek SE seine Aktionäre 2024 mit 0,550 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,614 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 122,39 EUR an.

Am 31.07.2025 hat Nemetschek SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,45 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,36 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 290,03 Mio. EUR gegenüber 227,69 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Nemetschek SE am 05.11.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 22.10.2026 dürfte Nemetschek SE die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,88 EUR je Nemetschek SE-Aktie belaufen.

