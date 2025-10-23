Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE verzeichnet am Donnerstagmittag Verluste

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Nemetschek SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,5 Prozent auf 101,90 EUR nach.

Die Aktionäre schickten das Papier von Nemetschek SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:47 Uhr 2,5 Prozent auf 101,90 EUR. Die Nemetschek SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 101,70 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 103,60 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Nemetschek SE-Aktien beläuft sich auf 36.650 Stück.

Am 11.08.2025 markierte das Papier bei 138,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nemetschek SE-Aktie 35,92 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 88,90 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,76 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,550 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,619 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 127,06 EUR aus.

Am 31.07.2025 lud Nemetschek SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,45 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nemetschek SE ein EPS von 0,36 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 27,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 290,03 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 227,69 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 05.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Nemetschek SE veröffentlicht werden.

In der Nemetschek SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,89 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

