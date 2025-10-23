DAX24.115 -0,2%Est505.658 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,95 +0,2%Nas22.740 -0,9%Bitcoin94.475 +1,9%Euro1,1587 -0,2%Öl65,91 +2,4%Gold4.113 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 TeamViewer A2YN90 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Volkswagen (VW) vz. 766403 thyssenkrupp 750000 Plug Power A1JA81
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwächer -- SAP-Zahlen enttäuschen -- Tesla mit Gewinneinbruch -- TKMS, IBM, Alphabet, Beyond Meat, Novo Nordisk, BYD im Fokus
Top News
Alphabet-Aktie gesucht: Google stellt Super-Algorithmus für Quantencomputer vor Alphabet-Aktie gesucht: Google stellt Super-Algorithmus für Quantencomputer vor
Progress Software: Rücksetzer bei Dauerläuferaktie mit 40 % Umsatzwachstum als Einstiegschance Progress Software: Rücksetzer bei Dauerläuferaktie mit 40 % Umsatzwachstum als Einstiegschance
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Mit 5 Sternen von Morningstar und Capital ausgezeichnet: Dieser Fonds schlägt den Weltaktienmarkt mit kollektiver Intelligenz. Jetzt mehr erfahren!
Aktie im Blick

Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE verzeichnet am Donnerstagmittag Verluste

23.10.25 12:04 Uhr
Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE verzeichnet am Donnerstagmittag Verluste

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Nemetschek SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,5 Prozent auf 101,90 EUR nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nemetschek SE
102,50 EUR -1,20 EUR -1,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Nemetschek SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:47 Uhr 2,5 Prozent auf 101,90 EUR. Die Nemetschek SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 101,70 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 103,60 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Nemetschek SE-Aktien beläuft sich auf 36.650 Stück.

Am 11.08.2025 markierte das Papier bei 138,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nemetschek SE-Aktie 35,92 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 88,90 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,76 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,550 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,619 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 127,06 EUR aus.

Am 31.07.2025 lud Nemetschek SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,45 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nemetschek SE ein EPS von 0,36 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 27,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 290,03 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 227,69 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 05.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Nemetschek SE veröffentlicht werden.

In der Nemetschek SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,89 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

Erste Schätzungen: Nemetschek SE stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Nemetschek-Aktie rot: MWB Research sieht dennoch Gelegenheit

TecDAX-Titel Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nemetschek SE von vor einem Jahr abgeworfen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nemetschek

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nemetschek

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Nemetschek Group

Nachrichten zu Nemetschek SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Nemetschek SE

DatumRatingAnalyst
16.10.2025Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
03.10.2025Nemetschek SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.10.2025Nemetschek SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
25.09.2025Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
23.09.2025Nemetschek SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
03.10.2025Nemetschek SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.10.2025Nemetschek SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
06.08.2025Nemetschek SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
01.08.2025Nemetschek SE AddBaader Bank
31.07.2025Nemetschek SE AddBaader Bank
DatumRatingAnalyst
23.09.2025Nemetschek SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.08.2025Nemetschek SE NeutralUBS AG
04.08.2025Nemetschek SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.08.2025Nemetschek SE HoldDeutsche Bank AG
31.07.2025Nemetschek SE NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
16.10.2025Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.09.2025Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.09.2025Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Nemetschek SE VerkaufenDZ BANK
01.08.2025Nemetschek SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nemetschek SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen