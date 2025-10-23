Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Donnerstagnachmittag billiger

Blick auf Nemetschek SE-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Nemetschek SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,6 Prozent auf 102,80 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 1,6 Prozent auf 102,80 EUR nach. Der Kurs der Nemetschek SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 101,70 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 103,60 EUR. Von der Nemetschek SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 84.579 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 138,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.08.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 34,73 Prozent hinzugewinnen. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 88,90 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nemetschek SE-Aktie 13,52 Prozent sinken.

Für Nemetschek SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,619 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 127,06 EUR für die Nemetschek SE-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nemetschek SE am 31.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,45 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,36 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 27,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 227,69 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 290,03 Mio. EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2025 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nemetschek SE einen Gewinn von 1,89 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

