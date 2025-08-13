Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Nemetschek SE zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Nemetschek SE-Papiere zuletzt 2,6 Prozent.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Nemetschek SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,6 Prozent auf 124,80 EUR. Die Nemetschek SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 125,00 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 121,50 EUR. Von der Nemetschek SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 32.490 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.08.2025 bei 138,50 EUR. Der aktuelle Kurs der Nemetschek SE-Aktie ist somit 10,98 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 86,60 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Nemetschek SE-Aktie liegt somit 44,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR an Nemetschek SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,616 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 122,39 EUR.

Am 31.07.2025 äußerte sich Nemetschek SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,45 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,36 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Nemetschek SE im vergangenen Quartal 290,03 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 27,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nemetschek SE 227,69 Mio. EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2025 erfolgen. Die Veröffentlichung der Nemetschek SE-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 22.10.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,88 EUR je Nemetschek SE-Aktie.

