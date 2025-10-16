Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Mittag mit KursVerlusten

Nemetschek SE im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 105,80 EUR.

Die Nemetschek SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:42 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 105,80 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Nemetschek SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 104,80 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 105,10 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Nemetschek SE-Aktien beläuft sich auf 10.210 Stück.

Bei einem Wert von 138,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.08.2025). Der aktuelle Kurs der Nemetschek SE-Aktie ist somit 30,91 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 88,90 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nemetschek SE-Aktie 15,97 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,620 EUR. Im Vorjahr hatte Nemetschek SE 0,550 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 122,94 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nemetschek SE am 31.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,45 EUR gegenüber 0,36 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 290,03 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 227,69 Mio. EUR umgesetzt.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Nemetschek SE wird am 05.11.2025 gerechnet. Am 22.10.2026 wird Nemetschek SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Experten taxieren den Nemetschek SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,89 EUR je Aktie.

