Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Nachmittag billiger
Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Nemetschek SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,0 Prozent auf 103,10 EUR.
Werte in diesem Artikel
Um 15:52 Uhr ging es für die Nemetschek SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,0 Prozent auf 103,10 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Nemetschek SE-Aktie bis auf 102,00 EUR. Bei 103,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 45.268 Nemetschek SE-Aktien.
Am 11.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 138,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 34,34 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 88,90 EUR am 07.04.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nemetschek SE-Aktie derzeit noch 13,77 Prozent Luft nach unten.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,622 EUR. Im Vorjahr hatte Nemetschek SE 0,550 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 122,94 EUR.
Am 31.07.2025 äußerte sich Nemetschek SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,45 EUR. Im letzten Jahr hatte Nemetschek SE einen Gewinn von 0,36 EUR je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 27,38 Prozent auf 290,03 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 227,69 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Nemetschek SE am 05.11.2025 präsentieren. Am 22.10.2026 wird Nemetschek SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nemetschek SE-Aktie in Höhe von 1,89 EUR im Jahr 2025 aus.
Analysen zu Nemetschek SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.10.2025
|Nemetschek SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.2025
|Nemetschek SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.10.2025
|Nemetschek SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.2025
|Nemetschek SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.2025
|Nemetschek SE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.10.2025
|Nemetschek SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.10.2025
|Nemetschek SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.2025
|Nemetschek SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.08.2025
|Nemetschek SE Add
|Baader Bank
|31.07.2025
|Nemetschek SE Add
|Baader Bank
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.09.2025
|Nemetschek SE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.2025
|Nemetschek SE Neutral
|UBS AG
|04.08.2025
|Nemetschek SE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.08.2025
|Nemetschek SE Hold
|Deutsche Bank AG
|31.07.2025
|Nemetschek SE Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.10.2025
|Nemetschek SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.2025
|Nemetschek SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.09.2025
|Nemetschek SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|Nemetschek SE Verkaufen
|DZ BANK
|01.08.2025
|Nemetschek SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
