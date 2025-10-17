Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE tendiert am Mittag tiefer

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Nemetschek SE. Das Papier von Nemetschek SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,6 Prozent auf 102,50 EUR ab.

Um 11:48 Uhr ging es für die Nemetschek SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,6 Prozent auf 102,50 EUR. In der Spitze büßte die Nemetschek SE-Aktie bis auf 102,30 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 103,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 17.441 Nemetschek SE-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 138,50 EUR erreichte der Titel am 11.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 35,12 Prozent hinzugewinnen. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 88,90 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nemetschek SE-Aktie 13,27 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,550 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,622 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 122,94 EUR.

Am 31.07.2025 lud Nemetschek SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 0,45 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 290,03 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 227,69 Mio. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Nemetschek SE am 05.11.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 22.10.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,89 EUR je Nemetschek SE-Aktie.

