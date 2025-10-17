Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Vormittag mit Abschlägen

So bewegt sich Nemetschek SE

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Nemetschek SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 103,70 EUR abwärts.

Die Nemetschek SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:03 Uhr 1,4 Prozent im Minus bei 103,70 EUR. Die Nemetschek SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 102,30 EUR ab. Mit einem Wert von 103,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 3.006 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Am 11.08.2025 markierte das Papier bei 138,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 33,56 Prozent könnte die Nemetschek SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 88,90 EUR. Der derzeitige Kurs der Nemetschek SE-Aktie liegt somit 16,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Nemetschek SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,622 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 122,94 EUR für die Nemetschek SE-Aktie aus.

Nemetschek SE gewährte am 31.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,45 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,36 EUR erwirtschaftet worden. Nemetschek SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 290,03 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 27,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 227,69 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Nemetschek SE am 05.11.2025 präsentieren. Am 22.10.2026 wird Nemetschek SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,89 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

