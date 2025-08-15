Nemetschek SE Aktie News: Anleger greifen bei Nemetschek SE am Dienstagvormittag zu

Nemetschek SE im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Nemetschek SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 122,80 EUR zu.

Die Nemetschek SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 122,80 EUR. In der Spitze legte die Nemetschek SE-Aktie bis auf 122,90 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 122,60 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Nemetschek SE-Aktien beläuft sich auf 1.900 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 11.08.2025 auf bis zu 138,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,79 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.09.2024 (86,60 EUR). Der aktuelle Kurs der Nemetschek SE-Aktie ist somit 29,48 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,550 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,616 EUR je Nemetschek SE-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Nemetschek SE-Aktie wird bei 122,39 EUR angegeben.

Am 31.07.2025 lud Nemetschek SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,45 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,36 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 290,03 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 27,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 227,69 Mio. EUR in den Büchern standen.

Nemetschek SE wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Nemetschek SE-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 22.10.2026.

Experten taxieren den Nemetschek SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,88 EUR je Aktie.

