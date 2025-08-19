Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE präsentiert sich am Mittag fester

Nemetschek SE im Blick

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Nemetschek SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 123,20 EUR.

Um 11:47 Uhr ging es für das Nemetschek SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 123,20 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Nemetschek SE-Aktie sogar auf 123,70 EUR. Bei 121,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 8.230 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Am 11.08.2025 markierte das Papier bei 138,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 12,42 Prozent Plus fehlen der Nemetschek SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 86,60 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,71 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nemetschek SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,616 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nemetschek SE-Aktie bei 122,39 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nemetschek SE am 31.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,45 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,36 EUR erwirtschaftet worden. Nemetschek SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 290,03 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 27,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 227,69 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 05.11.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Nemetschek SE rechnen Experten am 22.10.2026.

Den erwarteten Gewinn je Nemetschek SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,88 EUR fest.

