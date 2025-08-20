DAX24.270 ±-0,0%ESt505.463 -0,2%Top 10 Crypto15,90 -1,8%Dow44.938 ±0,0%Nas21.173 -0,7%Bitcoin97.640 -0,4%Euro1,1654 ±0,0%Öl67,30 +0,4%Gold3.339 -0,2%
Aktienkurs im Fokus

Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Vormittag mit Kurseinbußen

21.08.25 09:26 Uhr
Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Vormittag mit Kurseinbußen

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Nemetschek SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 121,70 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nemetschek SE
121,30 EUR 1,30 EUR 1,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Nemetschek SE-Aktie musste um 09:05 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 121,70 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Nemetschek SE-Aktie bei 121,30 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 121,80 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.067 Nemetschek SE-Aktien umgesetzt.

Am 11.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 138,50 EUR an. Der aktuelle Kurs der Nemetschek SE-Aktie ist somit 13,80 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.09.2024 bei 86,60 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nemetschek SE-Aktie 40,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Nemetschek SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,616 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 122,39 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nemetschek SE am 31.07.2025. In Sachen EPS wurden 0,45 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nemetschek SE 0,36 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 290,03 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 27,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nemetschek SE einen Umsatz von 227,69 Mio. EUR eingefahren.

Die Nemetschek SE-Bilanz für Q3 2025 wird am 05.11.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 22.10.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Nemetschek SE im Jahr 2025 1,88 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

