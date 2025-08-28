Nemetschek SE Aktie News: Nemetschek SE am Nachmittag mit Einbußen

Notierung im Fokus

Die Aktie von Nemetschek SE gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Nemetschek SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 118,30 EUR ab.

Der Nemetschek SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:50 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 118,30 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Nemetschek SE-Aktie bisher bei 117,90 EUR. Bei 119,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Nemetschek SE-Aktien beläuft sich auf 23.970 Stück.

Bei 138,50 EUR erreichte der Titel am 11.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nemetschek SE-Aktie somit 14,58 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 86,60 EUR. Dieser Wert wurde am 07.09.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Nemetschek SE-Aktie liegt somit 36,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nemetschek SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,616 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nemetschek SE-Aktie bei 122,39 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Nemetschek SE am 31.07.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,45 EUR, nach 0,36 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 290,03 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 27,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 227,69 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 05.11.2025 erwartet. Am 22.10.2026 wird Nemetschek SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Nemetschek SE im Jahr 2025 1,88 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nemetschek SE-Aktie

TecDAX-Papier Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Nemetschek SE-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

TecDAX-Wert Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nemetschek SE von vor einem Jahr eingefahren

Kann die Lufthansa-Aktie auf eine DAX-Rückkehr bei September-Überprüfung hoffen?