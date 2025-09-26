Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé steigt am Montagmittag

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Nestlé. Zuletzt ging es für das Nestlé-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 71,30 CHF.

Die Nestlé-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 71,30 CHF. Die Nestlé-Aktie legte bis auf 71,67 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 71,13 CHF. Der Tagesumsatz der Nestlé-Aktie belief sich zuletzt auf 626.230 Aktien.

Bei 91,72 CHF markierte der Titel am 24.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nestlé-Aktie derzeit noch 28,64 Prozent Luft nach oben. Am 04.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 69,90 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nestlé-Aktie 2,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Nestlé-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,05 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,09 CHF belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nestlé-Aktie bei 82,31 CHF.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.02.2026 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Nestlé-Anleger Experten zufolge am 18.02.2027 werfen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Nestlé ein EPS in Höhe von 4,32 CHF in den Büchern stehen haben wird.

