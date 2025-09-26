DAX23.779 +0,2%ESt505.506 +0,1%Top 10 Crypto15,51 +1,3%Dow46.247 +0,7%Nas22.484 +0,4%Bitcoin95.592 -0,3%Euro1,1716 +0,2%Öl69,01 -1,1%Gold3.818 +1,5%
Heute im Fokus
DAX etwas fester -- Lufthansa: Restrukturierung und drohende Streiks -- Canopy Growth, Alibaba, D-Wave & Co., Novo Nordisk, Occidental, DroneShield, Rüstungsaktien, BYD, Goldpreis, Autoaktien im Fokus
Top News
Tesla-Aktie in Grün: CEO Musk bestreitet Verbindung zu Jeffrey Epstein Tesla-Aktie in Grün: CEO Musk bestreitet Verbindung zu Jeffrey Epstein
Aktie im Fokus

Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé steigt am Montagmittag

29.09.25 12:08 Uhr

29.09.25 12:08 Uhr
Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé steigt am Montagmittag

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Nestlé. Zuletzt ging es für das Nestlé-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 71,30 CHF.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nestlé SA (Nestle)
71,22 CHF 0,08 CHF 0,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Nestlé-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 71,30 CHF. Die Nestlé-Aktie legte bis auf 71,67 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 71,13 CHF. Der Tagesumsatz der Nestlé-Aktie belief sich zuletzt auf 626.230 Aktien.

Bei 91,72 CHF markierte der Titel am 24.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nestlé-Aktie derzeit noch 28,64 Prozent Luft nach oben. Am 04.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 69,90 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nestlé-Aktie 2,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Nestlé-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,05 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,09 CHF belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nestlé-Aktie bei 82,31 CHF.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.02.2026 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Nestlé-Anleger Experten zufolge am 18.02.2027 werfen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Nestlé ein EPS in Höhe von 4,32 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

DatumRatingAnalyst
17.09.2025Nestlé Sector PerformRBC Capital Markets
04.09.2025Nestlé HoldJefferies & Company Inc.
03.09.2025Nestlé HoldDeutsche Bank AG
02.09.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
02.09.2025Nestlé NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
02.09.2025Nestlé AddBaader Bank
08.08.2025Nestlé AddBaader Bank
28.07.2025Nestlé BuyGoldman Sachs Group Inc.
24.07.2025Nestlé KaufenDZ BANK
24.07.2025Nestlé AddBaader Bank
DatumRatingAnalyst
17.09.2025Nestlé Sector PerformRBC Capital Markets
04.09.2025Nestlé HoldJefferies & Company Inc.
03.09.2025Nestlé HoldDeutsche Bank AG
02.09.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
02.09.2025Nestlé NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
24.07.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
19.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.05.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
24.04.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.

