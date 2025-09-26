DAX23.747 ±0,0%ESt505.513 +0,2%Top 10 Crypto15,75 +2,8%Dow46.266 ±0,0%Nas22.684 +0,9%Bitcoin97.148 +1,4%Euro1,1736 +0,4%Öl68,22 -2,2%Gold3.824 +1,6%
Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé tendiert am Montagnachmittag nordwärts

29.09.25 16:11 Uhr
Die Aktie von Nestlé gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,2 Prozent auf 71,31 CHF zu.

Das Papier von Nestlé konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,2 Prozent auf 71,31 CHF. Den höchsten Wert des Tages markierte die Nestlé-Aktie bei 71,67 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 71,13 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 876.751 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.03.2025 bei 91,72 CHF. Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 28,62 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 04.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 69,90 CHF ab. Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 2,02 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Nestlé-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,09 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nestlé 3,05 CHF aus. Das durchschnittliche Kursziel der Nestlé-Aktie wird bei 82,31 CHF angegeben.

Die Nestlé-Bilanz für Q4 2025 wird am 19.02.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 18.02.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Nestlé im Jahr 2025 4,32 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

DatumRatingAnalyst
14:26Nestlé Market-PerformBernstein Research
17.09.2025Nestlé Sector PerformRBC Capital Markets
04.09.2025Nestlé HoldJefferies & Company Inc.
03.09.2025Nestlé HoldDeutsche Bank AG
02.09.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
02.09.2025Nestlé AddBaader Bank
08.08.2025Nestlé AddBaader Bank
28.07.2025Nestlé BuyGoldman Sachs Group Inc.
24.07.2025Nestlé KaufenDZ BANK
24.07.2025Nestlé AddBaader Bank
DatumRatingAnalyst
14:26Nestlé Market-PerformBernstein Research
17.09.2025Nestlé Sector PerformRBC Capital Markets
04.09.2025Nestlé HoldJefferies & Company Inc.
03.09.2025Nestlé HoldDeutsche Bank AG
02.09.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
24.07.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
19.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.05.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
24.04.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.

