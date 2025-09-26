Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé tendiert am Montagnachmittag nordwärts

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Nestlé gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,2 Prozent auf 71,31 CHF zu.

Das Papier von Nestlé konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,2 Prozent auf 71,31 CHF. Den höchsten Wert des Tages markierte die Nestlé-Aktie bei 71,67 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 71,13 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 876.751 Nestlé-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.03.2025 bei 91,72 CHF. Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 28,62 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 04.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 69,90 CHF ab. Derzeit notiert die Nestlé-Aktie damit 2,02 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Nestlé-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,09 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nestlé 3,05 CHF aus. Das durchschnittliche Kursziel der Nestlé-Aktie wird bei 82,31 CHF angegeben.

Die Nestlé-Bilanz für Q4 2025 wird am 19.02.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 18.02.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Nestlé im Jahr 2025 4,32 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

