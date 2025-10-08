DAX24.613 +0,9%Est505.648 +0,6%MSCI World4.346 +0,3%Top 10 Crypto16,90 -1,0%Nas22.941 +0,7%Bitcoin105.351 +1,0%Euro1,1633 -0,2%Öl65,99 +0,4%Gold4.041 +1,5%
Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix tendiert am Mittwochnachmittag fester

Die Aktie von Netflix zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Netflix-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 1.198,00 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Netflix-Papiere um 15:52 Uhr 0,6 Prozent. Bei 1.210,00 USD markierte die Netflix-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 1.197,11 USD eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 127.201 Netflix-Aktien umgesetzt.

Am 01.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1.340,93 USD. Derzeit notiert die Netflix-Aktie damit 10,66 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 18.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 677,88 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 43,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,39 USD. Im Vorjahr erhielten Netflix-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Netflix-Aktie bei 1.253,33 USD.

Am 17.07.2025 äußerte sich Netflix zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 7,19 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 4,88 USD je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Netflix im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,70 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11,12 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 9,53 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Netflix dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 21.10.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 20.10.2026.

In der Netflix-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 26,38 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: pixinoo / Shutterstock.com

Analysen zu Netflix Inc.

DatumRatingAnalyst
11.09.2025Netflix BuyJefferies & Company Inc.
02.09.2025Netflix OutperformBernstein Research
02.09.2025Netflix KaufenDZ BANK
26.08.2025Netflix OutperformBernstein Research
20.08.2025Netflix OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
11.09.2025Netflix BuyJefferies & Company Inc.
02.09.2025Netflix OutperformBernstein Research
02.09.2025Netflix KaufenDZ BANK
26.08.2025Netflix OutperformBernstein Research
20.08.2025Netflix OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
18.08.2025Netflix NeutralJP Morgan Chase & Co.
18.07.2025Netflix NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.06.2025Netflix NeutralJP Morgan Chase & Co.
19.05.2025Netflix NeutralJP Morgan Chase & Co.
23.01.2025Netflix HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
19.04.2023Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.
20.01.2023Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.
18.11.2022Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.
11.10.2022Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.
20.07.2022Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.

