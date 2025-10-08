Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Mittwochabend im Plus

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von Netflix. Das Papier von Netflix legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,9 Prozent auf 1.213,19 USD.

Bei 1.340,93 USD erreichte der Titel am 01.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Netflix-Aktie somit 9,53 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 18.10.2024 auf bis zu 677,88 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Netflix-Aktie liegt somit 78,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Netflix-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,39 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Netflix-Aktie bei 1.253,33 USD.

Am 17.07.2025 lud Netflix zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 7,19 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,88 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16,70 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11,12 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9,53 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 21.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 20.10.2026 wird Netflix schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 26,38 USD je Netflix-Aktie.

