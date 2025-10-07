Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix macht am Dienstagabend Boden gut

Netflix im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Netflix. Die Aktionäre schickten das Papier von Netflix nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,1 Prozent auf 1.188,00 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Netflix-Papiere um 20:05 Uhr 2,1 Prozent. Im Tageshoch stieg die Netflix-Aktie bis auf 1.201,00 USD. Bei 1.179,00 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 593.974 Netflix-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.07.2025 bei 1.340,93 USD. 12,87 Prozent Plus fehlen der Netflix-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 677,88 USD fiel das Papier am 18.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 42,94 Prozent könnte die Netflix-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Netflix-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 1.253,33 USD für die Netflix-Aktie.

Am 17.07.2025 legte Netflix die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,19 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,88 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 16,70 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11,12 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 9,53 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Netflix am 21.10.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 20.10.2026.

Experten taxieren den Netflix-Gewinn für das Jahr 2025 auf 26,28 USD je Aktie.

