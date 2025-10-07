DAX24.390 +0,1%Est505.617 -0,2%MSCI World4.328 -0,5%Top 10 Crypto16,68 -4,1%Nas22.748 -0,8%Bitcoin104.743 -1,7%Euro1,1672 -0,3%Öl65,36 -0,2%Gold3.976 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Plug Power A1JA81 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 NEL ASA A0B733 HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Palantir A2QA4J BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- US-Börsen in Rot -- Norwegen stockt RENK-Anteil auf -- Dell, Novo Nordisk, IBM, AMD, Trilogy Metals, DroneShield, Rheinmetall, HENSOLDT, D-Wave, AppLovin, NEL, Siemens Energy im Fokus
Top News
Ruhiger Handel dank fehlender Impulse: DAX fällt im Dienstagshandel an die Nulllinie zurück Ruhiger Handel dank fehlender Impulse: DAX fällt im Dienstagshandel an die Nulllinie zurück
Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Dienstagnachmittag um die Kurse der Digitalwährungen Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Dienstagnachmittag um die Kurse der Digitalwährungen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Jetzt kostenfrei zum Börsentag Berlin am 18.10. anmelden! - Das Finanz-Event für Privatanleger & Trader mit 45 Vorträgen und Ausstellern. +++
Netflix im Fokus

Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Nachmittag mit Kursplus

07.10.25 16:09 Uhr
Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Nachmittag mit Kursplus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Netflix. Im NASDAQ-Handel gewannen die Netflix-Papiere zuletzt 1,6 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Netflix Inc.
1.026,80 EUR 39,60 EUR 4,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Netflix-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 1.181,82 USD. Die Netflix-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 1.189,22 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1.179,00 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 192.554 Netflix-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 01.07.2025 auf bis zu 1.340,93 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Netflix-Aktie liegt somit 11,87 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 18.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 677,88 USD ab. Der aktuelle Kurs der Netflix-Aktie ist somit 42,64 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Netflix-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Netflix-Aktie bei 1.253,33 USD.

Am 17.07.2025 äußerte sich Netflix zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,19 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,88 USD erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11,12 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16,70 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Netflix einen Umsatz von 9,53 Mrd. USD eingefahren.

Am 21.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Netflix veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Netflix rechnen Experten am 20.10.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 26,28 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

Charlie Hunnam kämpft mit seiner Serienmörder-Rolle - Netflix-Aktie freundlich

NASDAQ Composite Index-Papier Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Netflix von vor 5 Jahren eingebracht

Erste Schätzungen: Netflix öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

In eigener Sache

Übrigens: Netflix und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Netflix

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Netflix

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: pixinoo / Shutterstock.com

Nachrichten zu Netflix Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Netflix Inc.

DatumRatingAnalyst
11.09.2025Netflix BuyJefferies & Company Inc.
02.09.2025Netflix OutperformBernstein Research
02.09.2025Netflix KaufenDZ BANK
26.08.2025Netflix OutperformBernstein Research
20.08.2025Netflix OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
11.09.2025Netflix BuyJefferies & Company Inc.
02.09.2025Netflix OutperformBernstein Research
02.09.2025Netflix KaufenDZ BANK
26.08.2025Netflix OutperformBernstein Research
20.08.2025Netflix OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
18.08.2025Netflix NeutralJP Morgan Chase & Co.
18.07.2025Netflix NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.06.2025Netflix NeutralJP Morgan Chase & Co.
19.05.2025Netflix NeutralJP Morgan Chase & Co.
23.01.2025Netflix HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
19.04.2023Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.
20.01.2023Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.
18.11.2022Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.
11.10.2022Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.
20.07.2022Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Netflix Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen