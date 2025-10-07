Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Nachmittag mit Kursplus
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Netflix. Im NASDAQ-Handel gewannen die Netflix-Papiere zuletzt 1,6 Prozent.
Werte in diesem Artikel
Die Netflix-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 1.181,82 USD. Die Netflix-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 1.189,22 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1.179,00 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 192.554 Netflix-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 01.07.2025 auf bis zu 1.340,93 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Netflix-Aktie liegt somit 11,87 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 18.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 677,88 USD ab. Der aktuelle Kurs der Netflix-Aktie ist somit 42,64 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Netflix-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Netflix-Aktie bei 1.253,33 USD.
Am 17.07.2025 äußerte sich Netflix zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,19 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,88 USD erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11,12 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16,70 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Netflix einen Umsatz von 9,53 Mrd. USD eingefahren.
Am 21.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Netflix veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Netflix rechnen Experten am 20.10.2026.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 26,28 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie
Charlie Hunnam kämpft mit seiner Serienmörder-Rolle - Netflix-Aktie freundlich
NASDAQ Composite Index-Papier Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Netflix von vor 5 Jahren eingebracht
Erste Schätzungen: Netflix öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Übrigens: Netflix und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Netflix
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Netflix
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: pixinoo / Shutterstock.com
Nachrichten zu Netflix Inc.
Analysen zu Netflix Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.09.2025
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.2025
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|02.09.2025
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|26.08.2025
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|20.08.2025
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.09.2025
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.2025
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|02.09.2025
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|26.08.2025
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|20.08.2025
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.08.2025
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.07.2025
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.06.2025
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.05.2025
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.01.2025
|Netflix Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.04.2023
|Netflix Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.01.2023
|Netflix Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.11.2022
|Netflix Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.10.2022
|Netflix Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.07.2022
|Netflix Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Netflix Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen