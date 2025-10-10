Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix zeigt sich am Freitagnachmittag gestärkt

Aktienentwicklung

Die Aktie von Netflix zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Netflix-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 1.239,58 USD zu.

Das Papier von Netflix konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,7 Prozent auf 1.239,58 USD. Die Netflix-Aktie zog in der Spitze bis auf 1.243,91 USD an. Bei 1.230,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 104.158 Netflix-Aktien umgesetzt.

Bei 1.340,93 USD erreichte der Titel am 01.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Netflix-Aktie derzeit noch 8,18 Prozent Luft nach oben. Bei 677,88 USD erreichte der Anteilsschein am 18.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 45,31 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,39 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 1.253,33 USD je Netflix-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Netflix am 17.07.2025. Das EPS wurde auf 7,19 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,88 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Netflix in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,70 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11,12 Mrd. USD im Vergleich zu 9,53 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 21.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 20.10.2026 dürfte Netflix die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 26,39 USD je Aktie in den Netflix-Büchern.

