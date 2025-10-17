Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix zeigt sich am Nachmittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Netflix zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Netflix-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Netflix zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,2 Prozent auf 1.185,41 USD. Die Netflix-Aktie zog in der Spitze bis auf 1.187,35 USD an. Bei 1.183,60 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 127.315 Netflix-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1.340,93 USD erreichte der Titel am 01.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 13,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.10.2024 (677,88 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 42,81 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Netflix-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Netflix-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,39 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 1.253,33 USD für die Netflix-Aktie.

Am 17.07.2025 legte Netflix die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS belief sich auf 7,19 USD gegenüber 4,88 USD je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11,12 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16,70 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Netflix einen Umsatz von 9,53 Mrd. USD eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Netflix am 21.10.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 20.10.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 26,39 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

