Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Freitagabend mit Aufschlag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Netflix. Zuletzt ging es für das Netflix-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 1.198,71 USD.

Um 20:06 Uhr konnte die Aktie von Netflix zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,3 Prozent auf 1.198,71 USD. Zwischenzeitlich stieg die Netflix-Aktie sogar auf 1.200,16 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 1.183,60 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 443.771 Netflix-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1.340,93 USD erreichte der Titel am 01.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Netflix-Aktie somit 10,61 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 677,88 USD ab. Mit Abgaben von 43,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,39 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 1.253,33 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Netflix am 17.07.2025. Das EPS lag bei 7,19 USD. Im letzten Jahr hatte Netflix einen Gewinn von 4,88 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz wurden 11,12 Mrd. USD gegenüber 9,53 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 21.10.2025 terminiert. Schätzungsweise am 20.10.2026 dürfte Netflix die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Netflix-Gewinn in Höhe von 26,39 USD je Aktie aus.

