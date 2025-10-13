Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Montagnachmittag mit Abschlägen

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Netflix. Das Papier von Netflix gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 1.216,26 USD abwärts.

Die Netflix-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 1.216,26 USD abwärts. Die Netflix-Aktie sank bis auf 1.206,96 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1.221,35 USD. Bisher wurden heute 99.781 Netflix-Aktien gehandelt.

Am 01.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1.340,93 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,25 Prozent über dem aktuellen Kurs der Netflix-Aktie. Am 18.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 677,88 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 44,27 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Netflix-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Netflix-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,39 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Netflix-Aktie bei 1.253,33 USD.

Am 17.07.2025 hat Netflix die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,19 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,88 USD erwirtschaftet worden. Netflix hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11,12 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 16,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9,53 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 21.10.2025 erwartet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 20.10.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Netflix im Jahr 2025 26,39 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Charlie Hunnam kämpft mit seiner Serienmörder-Rolle - Netflix-Aktie freundlich

NASDAQ Composite Index-Papier Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Netflix von vor 5 Jahren eingebracht