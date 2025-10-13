Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Abend behauptet

Blick auf Netflix-Kurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagabend die Aktie von Netflix. Mit einem Kurs von 1.220,27 USD zeigte sich die Netflix-Aktie im NASDAQ-Handel zuletzt kaum verändert.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 20:08 Uhr die Netflix-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ bei 1.220,27 USD. Die Netflix-Aktie legte bis auf 1.231,00 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 1.206,96 USD markierte die Netflix-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 1.221,35 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 281.616 Netflix-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.07.2025 bei 1.340,93 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,89 Prozent über dem aktuellen Kurs der Netflix-Aktie. Bei einem Wert von 677,88 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.10.2024). Abschläge von 44,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,39 USD. Im Vorjahr erhielten Netflix-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Netflix-Aktie bei 1.253,33 USD.

Am 17.07.2025 legte Netflix die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 7,19 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,88 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 11,12 Mrd. USD gegenüber 9,53 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Netflix am 21.10.2025 vorlegen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Netflix möglicherweise am 20.10.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Netflix-Gewinn für das Jahr 2025 auf 26,39 USD je Aktie.

