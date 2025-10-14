Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix verliert am Nachmittag
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Netflix. Die Netflix-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 1,1 Prozent auf 1.205,24 USD nach.
Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,1 Prozent auf 1.205,24 USD. In der Spitze fiel die Netflix-Aktie bis auf 1.203,10 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1.214,75 USD. Bisher wurden heute 106.441 Netflix-Aktien gehandelt.
Bei 1.340,93 USD erreichte der Titel am 01.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Netflix-Aktie derzeit noch 11,26 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.10.2024 (677,88 USD). Der derzeitige Kurs der Netflix-Aktie liegt somit 77,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Netflix-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,39 USD belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Netflix-Aktie bei 1.253,33 USD.
Netflix veröffentlichte am 17.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 7,19 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,88 USD je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 11,12 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 16,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,53 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Netflix am 21.10.2025 vorlegen. Am 20.10.2026 wird Netflix schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je Netflix-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 26,39 USD fest.
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Analysen zu Netflix Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.2025
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.2025
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|02.09.2025
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|26.08.2025
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
