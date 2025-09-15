Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix gibt am Dienstagnachmittag ab

Aktie im Blick

Die Aktie von Netflix gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Netflix-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 1.201,02 USD.

Das Papier von Netflix befand sich um 15:51 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,1 Prozent auf 1.201,02 USD ab. Die Netflix-Aktie sank bis auf 1.197,71 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1.205,64 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 86.408 Netflix-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 1.340,93 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.07.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Netflix-Aktie somit 10,43 Prozent niedriger. Am 18.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 677,88 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 43,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Netflix-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Netflix-Aktie wird bei 1.253,33 USD angegeben.

Am 17.07.2025 hat Netflix in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 7,19 USD, nach 4,88 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11,12 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 16,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,53 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 21.10.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Netflix rechnen Experten am 20.10.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 26,28 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

NASDAQ Composite Index-Wert Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Netflix von vor 10 Jahren abgeworfen

Warner Bros. Discovery-Aktie mit Kurssprung: Paramount Skydance wohl mit Übernahmeplänen

Netflix-Aktie sinkt: 'Wednesday' zurück an Spitze der Charts