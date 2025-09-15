Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger greifen bei Netflix am Nachmittag zu

Kursverlauf

Die Aktie von Netflix zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Netflix-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 1.210,62 USD nach oben.

Um 15:52 Uhr stieg die Netflix-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 1.210,62 USD. Der Kurs der Netflix-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 1.224,45 USD zu. Bei 1.221,88 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 187.801 Netflix-Aktien.

Bei einem Wert von 1.340,93 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.07.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Netflix-Aktie mit einem Kursplus von 10,76 Prozent wieder erreichen. Bei 677,88 USD fiel das Papier am 18.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 44,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Netflix-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 1.253,33 USD je Netflix-Aktie an.

Am 17.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,19 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,88 USD erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 16,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11,12 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 9,53 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 21.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Netflix-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 20.10.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Netflix-Aktie in Höhe von 26,28 USD im Jahr 2025 aus.

