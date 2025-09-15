Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix tendiert am Mittwochabend fester

DAX23.359 +0,1%ESt505.370 -0,1%Top 10 Crypto15,71 -3,6%Dow45.986 +0,5%Nas22.287 -0,2%Bitcoin97.292 -1,1%Euro1,1848 -0,1%Öl67,72 -1,1%Gold3.662 -0,8%
17.09.25 20:24 Uhr
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Netflix. Zuletzt wies die Netflix-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 1.216,94 USD nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von Netflix nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 1,4 Prozent auf 1.216,94 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Netflix-Aktie bisher bei 1.226,47 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 1.221,88 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Netflix-Aktien beläuft sich auf 501.582 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.07.2025 bei 1.340,93 USD. Derzeit notiert die Netflix-Aktie damit 9,25 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 18.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 677,88 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 44,30 Prozent könnte die Netflix-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Netflix-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 1.253,33 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Netflix am 17.07.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,19 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,88 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 11,12 Mrd. USD gegenüber 9,53 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Netflix am 21.10.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 20.10.2026 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 26,28 USD je Netflix-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

