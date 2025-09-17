Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Montagabend mit KursVerlusten

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Netflix. Die Netflix-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 1.223,09 USD.

Das Papier von Netflix gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:07 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 1.223,09 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Netflix-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 1.214,42 USD aus. Mit einem Wert von 1.221,11 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 336.905 Netflix-Aktien den Besitzer.

Am 01.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1.340,93 USD an. Derzeit notiert die Netflix-Aktie damit 8,79 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.10.2024 bei 677,88 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 44,58 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Netflix-Aktie.

Netflix-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Netflix-Aktie bei 1.253,33 USD.

Am 17.07.2025 hat Netflix in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 7,19 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,88 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 11,12 Mrd. USD gegenüber 9,53 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Netflix am 21.10.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Netflix-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 20.10.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 26,29 USD je Netflix-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

Mit diesen vier Investitionen hat Starinvestor Charlie Munger das meiste Geld verdient

Netflix-Aktie gesucht: Catfishing-Doku wird zum Streaming-Hit

NASDAQ Composite Index-Wert Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Netflix von vor 10 Jahren abgeworfen