Kurs der Netflix

Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Montagnachmittag mit grünen Vorzeichen

29.09.25 16:11 Uhr
Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Montagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Netflix zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Netflix-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 1.217,20 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Netflix Inc.
1.016,00 EUR -16,60 EUR -1,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Netflix-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 1.217,20 USD. Die Netflix-Aktie zog in der Spitze bis auf 1.218,65 USD an. Bei 1.205,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 214.411 Netflix-Aktien.

Bei 1.340,93 USD markierte der Titel am 01.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 10,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 18.10.2024 auf bis zu 677,88 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 44,31 Prozent würde die Netflix-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Netflix-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 1.253,33 USD für die Netflix-Aktie aus.

Am 17.07.2025 hat Netflix in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Netflix hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7,19 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,88 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 16,70 Prozent auf 11,12 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,53 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Netflix wird am 21.10.2025 gerechnet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Netflix möglicherweise am 20.10.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 26,29 USD je Netflix-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

In eigener Sache

