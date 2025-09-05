NIO Aktie News: NIO tendiert am Montagnachmittag nordwärts

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von NIO gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die NIO-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 3,5 Prozent im Plus bei 6,16 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für das NIO-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 3,5 Prozent auf 6,16 USD. Die NIO-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 6,17 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 6,04 USD. Von der NIO-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.169.699 Stück gehandelt.

Bei 7,64 USD markierte der Titel am 01.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 24,03 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der NIO-Aktie. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,03 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 50,89 Prozent könnte die NIO-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CNY je NIO-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte NIO am 02.09.2025 vor. Das EPS lag bei -0,32 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,35 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,10 Prozent auf 2,63 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,41 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 19.11.2025 erwartet. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können NIO-Anleger Experten zufolge am 09.09.2026 werfen.

2025 dürfte NIO einen Verlust von -7,289 CNY verbuchen, davon gehen Experten aus.

