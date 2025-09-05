NIO Aktie News: NIO schiebt sich am Abend vor
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von NIO. Das Papier von NIO konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 1,8 Prozent auf 6,06 USD.
Werte in diesem Artikel
Um 20:08 Uhr ging es für das NIO-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,8 Prozent auf 6,06 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die NIO-Aktie bisher bei 6,23 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 6,04 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7.120.093 NIO-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,64 USD. Dieser Kurs wurde am 01.10.2024 erreicht. Gewinne von 26,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 3,03 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die NIO-Aktie derzeit noch 50,08 Prozent Luft nach unten.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an NIO-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CNY.
Am 02.09.2025 lud NIO zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. NIO vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,32 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,35 USD je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NIO im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,10 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,63 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 2,41 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 19.11.2025 terminiert. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 09.09.2026 erwartet.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass NIO einen Verlust von -7,289 CNY je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
