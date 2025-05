Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis gibt am Nachmittag nach

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Novartis. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 92,82 CHF.

Um 15:52 Uhr fiel die Novartis-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 92,82 CHF ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Novartis-Aktie bis auf 92,47 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 92,80 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 1.216.181 Novartis-Aktien umgesetzt.

Am 03.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 102,72 CHF. Gewinne von 10,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 81,10 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,63 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Novartis-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,50 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,95 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 99,75 CHF.

Am 29.04.2025 legte Novartis die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,65 CHF, nach 1,15 CHF im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat Novartis mit einem Umsatz von insgesamt 11,90 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,34 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um 15,02 Prozent gesteigert.

Novartis dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 17.07.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 21.07.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 8,53 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

SMI-Papier Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Novartis-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Regulus Therapeutics-Aktie mit Kursfeuerwerk: Novartis übernimmt Regulus Therapeutics

Novartis-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats April