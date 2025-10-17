Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Mittag im Minus

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Novartis. Das Papier von Novartis befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 1,0 Prozent auf 103,26 CHF ab.

Die Novartis-Aktie notierte um 11:49 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 103,26 CHF. Die Novartis-Aktie sank bis auf 102,60 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 103,74 CHF. Der Tagesumsatz der Novartis-Aktie belief sich zuletzt auf 853.090 Aktien.

Bei 106,88 CHF erreichte der Titel am 09.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 3,39 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 81,10 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 27,32 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 3,50 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,14 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 98,25 CHF je Novartis-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Novartis am 17.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,71 CHF gegenüber 1,45 CHF im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 11,61 Mrd. CHF vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 11,32 Mrd. CHF umgesetzt.

Novartis wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Novartis-Anleger Experten zufolge am 03.11.2026 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Novartis-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 8,94 USD fest.

