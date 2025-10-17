Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Freitagnachmittag im Minus

Kurs der Novartis

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Novartis. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 103,86 CHF.

Der Novartis-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 103,86 CHF. Das Tagestief markierte die Novartis-Aktie bei 102,60 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 103,74 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.331.454 Novartis-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 106,88 CHF erreichte der Titel am 09.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Novartis-Aktie somit 2,83 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 81,10 CHF am 09.04.2025. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 28,06 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 3,50 CHF an Novartis-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,14 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 98,25 CHF.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Novartis am 17.07.2025. Das EPS belief sich auf 1,71 CHF gegenüber 1,45 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Novartis im vergangenen Quartal 11,61 Mrd. CHF verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Novartis 11,32 Mrd. CHF umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 28.10.2025 erwartet. Novartis dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 8,94 USD je Aktie belaufen.

