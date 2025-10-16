Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Novartis

Novartis im Fokus

Die Aktie von Novartis gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Novartis-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 103,56 CHF abwärts.

Die Novartis-Aktie gab im SIX SX-Handel um 09:06 Uhr um 0,5 Prozent auf 103,56 CHF nach. Die Novartis-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 102,92 CHF ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 102,92 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 111.798 Novartis-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 106,88 CHF. Dieser Kurs wurde am 09.10.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Novartis-Aktie mit einem Kursplus von 3,21 Prozent wieder erreichen. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 81,10 CHF ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Novartis-Aktie 21,69 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Novartis-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,50 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,14 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 98,25 CHF je Novartis-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Novartis am 17.07.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,71 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,45 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Novartis mit einem Umsatz von insgesamt 11,61 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,32 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um 2,57 Prozent gesteigert.

Die Novartis-Bilanz für Q3 2025 wird am 28.10.2025 erwartet. Schätzungsweise am 03.11.2026 dürfte Novartis die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 8,94 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

