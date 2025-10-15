Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger trennen sich am Mittwochmittag vermehrt von Novartis

Novartis im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Novartis. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 1,1 Prozent auf 102,88 CHF.

Die Novartis-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 11:49 Uhr mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 102,88 CHF. Die Novartis-Aktie sank bis auf 102,66 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 103,40 CHF. Von der Novartis-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 348.943 Stück gehandelt.

Am 09.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 106,88 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 3,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 81,10 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,17 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,14 USD. Im Vorjahr erhielten Novartis-Aktionäre 3,50 CHF je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Novartis-Aktie bei 98,25 CHF.

Am 17.07.2025 äußerte sich Novartis zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,71 CHF. Im Vorjahresviertel waren 1,45 CHF je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11,61 Mrd. CHF in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Novartis einen Umsatz von 11,32 Mrd. CHF eingefahren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Novartis wird am 28.10.2025 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 03.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 8,95 USD je Novartis-Aktie.

