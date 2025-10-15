DAX24.196 -0,2%Est505.609 +1,0%MSCI World4.319 +1,0%Top 10 Crypto15,20 -1,3%Nas22.778 +1,1%Bitcoin95.783 -1,8%Euro1,1625 +0,1%Öl62,24 -0,1%Gold4.199 +1,4%
Novartis im Blick

Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis fällt am Nachmittag

15.10.25 16:08 Uhr
Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis fällt am Nachmittag

Die Aktie von Novartis gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 102,98 CHF.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Novartis AG
103,94 CHF -0,10 CHF -0,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Novartis-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 102,98 CHF. Im Tief verlor die Novartis-Aktie bis auf 102,38 CHF. Bei 103,40 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 677.856 Novartis-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.10.2025 bei 106,88 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,79 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Novartis-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 81,10 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Novartis-Aktie 21,25 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 3,50 CHF an Novartis-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,14 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der Novartis-Aktie wird bei 98,25 CHF angegeben.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Novartis am 17.07.2025. Das EPS lag bei 1,71 CHF. Im letzten Jahr hatte Novartis einen Gewinn von 1,45 CHF je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11,61 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11,32 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2025 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Novartis rechnen Experten am 03.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 8,95 USD je Aktie in den Novartis-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Nachrichten zu Novartis AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Novartis AG

DatumRatingAnalyst
13.10.2025Novartis NeutralUBS AG
10.10.2025Novartis NeutralUBS AG
06.10.2025Novartis BuyDeutsche Bank AG
24.09.2025Novartis NeutralUBS AG
23.09.2025Novartis NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
06.10.2025Novartis BuyDeutsche Bank AG
10.09.2025Novartis BuyDeutsche Bank AG
27.08.2025Novartis BuyDeutsche Bank AG
21.08.2025Novartis BuyDeutsche Bank AG
04.08.2025Novartis OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
13.10.2025Novartis NeutralUBS AG
10.10.2025Novartis NeutralUBS AG
24.09.2025Novartis NeutralUBS AG
23.09.2025Novartis NeutralUBS AG
17.09.2025Novartis HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
12.09.2025Novartis SellGoldman Sachs Group Inc.
21.11.2024Novartis UnderweightBarclays Capital
24.06.2024Novartis UnderweightBarclays Capital
23.04.2024Novartis UnderweightBarclays Capital
28.03.2024Novartis UnderweightBarclays Capital

