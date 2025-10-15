Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken Novartis am Mittwochvormittag ins Minus

Kursverlauf

Die Aktie von Novartis gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Novartis-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 103,48 CHF.

Die Novartis-Aktie musste um 09:06 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 103,48 CHF. In der Spitze büßte die Novartis-Aktie bis auf 103,30 CHF ein. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 103,40 CHF. Der Tagesumsatz der Novartis-Aktie belief sich zuletzt auf 60.088 Aktien.

Am 09.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 106,88 CHF an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,29 Prozent über dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 81,10 CHF ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Novartis-Aktie derzeit noch 21,63 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 3,50 CHF an Novartis-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,14 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 98,25 CHF.

Am 17.07.2025 legte Novartis die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,71 CHF beziffert, während im Vorjahresquartal 1,45 CHF je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,57 Prozent auf 11,61 Mrd. CHF aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,32 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 28.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Novartis-Anleger Experten zufolge am 03.11.2026 werfen.

In der Novartis-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 8,95 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

