Novartis im Fokus

Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Nachmittag nahezu unbewegt

16.10.25 16:08 Uhr
Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Nachmittag nahezu unbewegt

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 104,12 CHF.

Anleger zeigten sich um 15:52 Uhr bei der Novartis-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 104,12 CHF. Der Kurs der Novartis-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 104,38 CHF zu. Das bisherige Tagestief markierte Novartis-Aktie bei 102,92 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 102,92 CHF. Der Tagesumsatz der Novartis-Aktie belief sich zuletzt auf 909.333 Aktien.

Am 09.10.2025 markierte das Papier bei 106,88 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,65 Prozent über dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 81,10 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 22,11 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,14 USD. Im Vorjahr hatte Novartis 3,50 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 98,25 CHF aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Novartis am 17.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,71 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Novartis ein EPS von 1,45 CHF je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,61 Mrd. CHF – ein Plus von 2,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Novartis 11,32 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.

Novartis dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 präsentieren. Am 03.11.2026 wird Novartis schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Novartis-Aktie in Höhe von 8,94 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

13.10.2025Novartis NeutralUBS AG
10.10.2025Novartis NeutralUBS AG
06.10.2025Novartis BuyDeutsche Bank AG
24.09.2025Novartis NeutralUBS AG
23.09.2025Novartis NeutralUBS AG
06.10.2025Novartis BuyDeutsche Bank AG
10.09.2025Novartis BuyDeutsche Bank AG
27.08.2025Novartis BuyDeutsche Bank AG
21.08.2025Novartis BuyDeutsche Bank AG
04.08.2025Novartis OutperformBernstein Research
13.10.2025Novartis NeutralUBS AG
10.10.2025Novartis NeutralUBS AG
24.09.2025Novartis NeutralUBS AG
23.09.2025Novartis NeutralUBS AG
17.09.2025Novartis HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.09.2025Novartis SellGoldman Sachs Group Inc.
21.11.2024Novartis UnderweightBarclays Capital
24.06.2024Novartis UnderweightBarclays Capital
23.04.2024Novartis UnderweightBarclays Capital
28.03.2024Novartis UnderweightBarclays Capital

