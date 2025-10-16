Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis kommt am Mittag kaum vom Fleck

So bewegt sich Novartis

Die Aktie von Novartis zeigt am Donnerstagmittag wenig Änderung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Novartis-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 104,10 CHF.

Zum Vortag unverändert notierte die Novartis-Aktie um 11:48 Uhr im SIX SX-Handel bei 104,10 CHF. Den höchsten Wert des Tages markierte die Novartis-Aktie bei 104,38 CHF. Das bisherige Tagestief markierte Novartis-Aktie bei 102,92 CHF. Bei 102,92 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 433.376 Novartis-Aktien umgesetzt.

Am 09.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 106,88 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 2,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 81,10 CHF am 09.04.2025. Abschläge von 22,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 3,50 CHF an Novartis-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,14 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 98,25 CHF je Novartis-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Novartis am 17.07.2025 vor. Das EPS wurde auf 1,71 CHF beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,45 CHF je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,57 Prozent auf 11,61 Mrd. CHF aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,32 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 28.10.2025 erwartet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Novartis möglicherweise am 03.11.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 8,94 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

