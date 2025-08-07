Novavax Aktie News: Novavax am Nachmittag mit Einbußen

Notierung im Fokus

Die Aktie von Novavax gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Novavax gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 8,76 USD abwärts.

Die Novavax-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 8,76 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Novavax-Aktie bis auf 8,67 USD. Bei 8,77 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 376.200 Novavax-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 15,22 USD. Dieser Kurs wurde am 03.10.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 73,69 Prozent über dem aktuellen Kurs der Novavax-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.04.2025 bei 5,02 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Novavax-Aktie 42,75 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Am 06.08.2025 legte Novavax die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,62 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -1,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 154,89 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 93,86 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 239,24 Mio. USD ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Novavax am 05.11.2025 präsentieren. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Novavax möglicherweise am 12.08.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Novavax einen Gewinn von 2,52 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

