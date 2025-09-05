Novavax Aktie News: Anleger schicken Novavax am Montagabend auf rotes Terrain
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Novavax. Die Novavax-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 2,5 Prozent im Minus bei 7,71 USD.
Die Novavax-Aktie wies um 20:08 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 2,5 Prozent auf 7,71 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Novavax-Aktie bis auf 7,64 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 7,86 USD. Der Tagesumsatz der Novavax-Aktie belief sich zuletzt auf 368.396 Aktien.
Am 03.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 15,22 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Novavax-Aktie somit 49,36 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 11.04.2025 Kursverluste bis auf 5,02 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 34,91 Prozent könnte die Novavax-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Novavax-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Novavax am 06.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,62 USD gegenüber 0,99 USD im Vorjahresquartal. Novavax hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 239,24 Mio. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 42,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 415,48 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 05.11.2025 erwartet.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Novavax einen Gewinn von 2,49 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2019
|Novavax Buy
|H.C. Wainwright & Co.
|11.12.2018
|Novavax Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|29.03.2018
|Novavax Buy
|Seaport Global Securities
|05.01.2018
|Novavax Buy
|B. Riley FBR, Inc.
|20.09.2016
|Novavax Neutral
|Chardan Capital Markets
