Novavax Aktie News: Novavax springt am Abend an

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Novavax. Das Papier von Novavax legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 5,1 Prozent auf 7,47 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Novavax-Papiere um 20:08 Uhr 5,1 Prozent. Kurzfristig markierte die Novavax-Aktie bei 7,47 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 7,17 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 497.089 Novavax-Aktien umgesetzt.

Am 08.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 11,50 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 53,95 Prozent. Am 11.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,02 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 32,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Novavax 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Novavax am 06.11.2025 vor. Novavax hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,25 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,99 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 83,05 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 70,44 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 415,48 Mio. USD US-Dollar umgesetzt.

Die Novavax-Bilanz für Q4 2025 wird am 04.03.2026 erwartet.

In der Novavax-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,16 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

