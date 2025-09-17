Novavax Aktie News: Novavax präsentiert sich am Donnerstagabend fester

Kursverlauf

Die Aktie von Novavax gehört am Donnerstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Novavax-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 8,47 USD zu.

Die Aktie legte um 20:07 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,9 Prozent auf 8,47 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die Novavax-Aktie bei 8,58 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 8,50 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 346.971 Novavax-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.10.2024 bei 15,22 USD. Der aktuelle Kurs der Novavax-Aktie ist somit 79,74 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 5,02 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.04.2025). Der derzeitige Kurs der Novavax-Aktie liegt somit 68,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Novavax-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Novavax am 06.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,62 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Novavax ein EPS von 0,99 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 239,24 Mio. USD – das entspricht einem Minus von 42,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 415,48 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2025 veröffentlicht.

Experten taxieren den Novavax-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,49 USD je Aktie.

