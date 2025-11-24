Novavax Aktie News: Novavax gewinnt am Abend an Fahrt

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Novavax. Das Papier von Novavax legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,7 Prozent auf 6,58 USD.

Um 20:07 Uhr wies die Novavax-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 6,58 USD nach oben. Im Tageshoch stieg die Novavax-Aktie bis auf 6,61 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 6,46 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 338.800 Novavax-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 11,50 USD. Dieser Kurs wurde am 08.01.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 74,77 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 5,02 USD fiel das Papier am 11.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Novavax-Aktie 23,78 Prozent sinken.

Für Novavax-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Novavax am 06.11.2025. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,25 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,76 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 70,44 Mio. USD – das entspricht einem Abschlag von 16,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 84,51 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Novavax am 04.03.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,12 USD je Novavax-Aktie belaufen.

