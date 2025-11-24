DAX23.239 +0,6%Est505.529 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,90 +1,6%Nas22.851 +2,6%Bitcoin76.981 +2,1%Euro1,1528 +0,1%Öl63,46 +1,5%Gold4.123 +1,4%
Kursentwicklung

Novavax Aktie News: Novavax gewinnt am Abend an Fahrt

24.11.25 20:23 Uhr
Novavax Aktie News: Novavax gewinnt am Abend an Fahrt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Novavax. Das Papier von Novavax legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,7 Prozent auf 6,58 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Novavax Inc.
5,73 EUR 0,30 EUR 5,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:07 Uhr wies die Novavax-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 6,58 USD nach oben. Im Tageshoch stieg die Novavax-Aktie bis auf 6,61 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 6,46 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 338.800 Novavax-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 11,50 USD. Dieser Kurs wurde am 08.01.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 74,77 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 5,02 USD fiel das Papier am 11.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Novavax-Aktie 23,78 Prozent sinken.

Für Novavax-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Novavax am 06.11.2025. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,25 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,76 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 70,44 Mio. USD – das entspricht einem Abschlag von 16,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 84,51 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Novavax am 04.03.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,12 USD je Novavax-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novavax-Aktie

Analysen zu Novavax Inc.

DatumRatingAnalyst
14.08.2019Novavax BuyH.C. Wainwright & Co.
11.12.2018Novavax OutperformOppenheimer & Co. Inc.
29.03.2018Novavax BuySeaport Global Securities
05.01.2018Novavax BuyB. Riley FBR, Inc.
20.09.2016Novavax NeutralChardan Capital Markets
DatumRatingAnalyst
14.08.2019Novavax BuyH.C. Wainwright & Co.
11.12.2018Novavax OutperformOppenheimer & Co. Inc.
29.03.2018Novavax BuySeaport Global Securities
05.01.2018Novavax BuyB. Riley FBR, Inc.
16.09.2016Novavax OutperformFBR & Co.
DatumRatingAnalyst
20.09.2016Novavax NeutralChardan Capital Markets
16.09.2016Novavax NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
04.04.2016Novavax NeutralChardan Capital Markets
02.09.2009Novavax perform Oppenheimer & Co. Inc.
21.10.2005Update Novavax Inc.: Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
16.03.2005Update Novavax Inc.: UnderperformRBC Capital Markets

