Novavax Aktie News: Novavax am Dienstagnachmittag gesucht

Die Aktie von Novavax gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Novavax legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,7 Prozent auf 6,68 USD.

Das Papier von Novavax konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,7 Prozent auf 6,68 USD. Die Novavax-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 6,68 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,63 USD. Der Tagesumsatz der Novavax-Aktie belief sich zuletzt auf 79.839 Aktien.

Am 08.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 11,50 USD an. Mit einem Zuwachs von 72,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 5,02 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.04.2025). Mit Abgaben von 24,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Novavax am 06.11.2025. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,25 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,76 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 16,65 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 70,44 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 84,51 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.03.2026 terminiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,12 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

